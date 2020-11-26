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GÜNEY KIBRIS’A KAÇAK GÖÇMEN

Rum basını, Türkiye’den KKTC’ye ve KKTC’den de Güney Kıbrıs’a yönelik kaçak göç akımının devam ettiği, dün de 23 Suriyeli göçmenin Güney Kıbrıs’a geçtiği iddiasında bulundu.

26 Kasım 2020 Perşembe 11:14
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GÜNEY KIBRIS’A KAÇAK GÖÇMEN

Rum basını, Türkiye’den KKTC’ye ve KKTC’den de Güney Kıbrıs’a yönelik kaçak göç akımının devam ettiği, dün de 23 Suriyeli göçmenin Güney Kıbrıs’a geçtiği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Suriye uyruklu 23 kaçak göçmenin önceki gün Türkiye’den gemiyle KKTC’nin “Limnidi” (Yeşilırmak) bölgesine, buradan da yaya olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, 19 erkek, 2 kadın ve 2 de çocuktan oluşan 23 kaçak göçmen, Yeşilırmak bölgesinden “Kato Pirgo” (Aşağı Pirgo) bölgesine kaçak geçiş yapmalarının ardından Rum polisince yakalandı.

Suriyeli göçmenlerin ifadelerinde, Türkiye’deki bir noktadan gemiyle KKTC’ye geldiklerini ve kişi başı 2 bin dolar ödediklerini söyledikleri de iddia edildi.

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