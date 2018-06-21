Güney Kıbrıs’a mülteci akışında %40 oranında artış

Güney Kıbrıs’a mülteci akışında, geçen yıla göre bu yıl yüzde 40 oranında artış olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ülkeler arasında, nüfusuna göre en fazla siyasi sığınma talebi alan ülke olduğunu yazdı.

Haberde, 1 Ocak’tan 14 Haziran’a kadar, Güney Kıbrıs’a 2 bin 435 siyasi sığınma başvurusu yapıldığı belirtildi.

Bu arada, Haravgi gazetesi de, AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Neoklis Silikiotis’in, gerek Güney Kıbrıs’ta, gerekse AB ülkelerinin genelinde, mültecilerin ırkçılık ve nefret duygularına maruz kaldığını söylediğini yazdı.

Habere göre, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun Güney Kıbrıs’taki temsilcilikleri tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Silikiotis, yabancı fobisinin düşmanlık ve nefret duyguları uyandırdığını ve Avrupa ülkelerinde yaşanan terör olaylarının da durumu kötüleştirdiğini dile getirdi.