Güney Kıbrıs’a Mülteci Konusunda Yardım Sözü

Alithia gazetesi Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Slovenya’da düzenlenen gayri resmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısına katılarak mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Nuris, Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı mülteci akınına ilişkin hükümetin görüşlerini Avrupalı mevkidaşlarına iletti.

Nuris İsviçreli mevkidaşı Keller Suffer ile bir araya gelirken Suffer Güney Kıbrıs’a 9.3 milyon Euro destek sağlama isteğini dile getirdi.

Nuris ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephen Mayer, Slovenya İçişleri Bakanı Ales Hojs ve Yunanistan Mülteci Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya geldi.