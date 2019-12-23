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Güney Kıbrıs’a yeni bir düzensiz mülteci dalgası ulaştı

Güney Kıbrıs’a yeni bir düzensiz mülteci dalgası ulaştığı, konuyla ilgili olduğu iddiasıyla 19 yaşındaki bir Türk vatandaşının tutuklandığı bildirildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 13:46
Güney Kıbrıs’a yeni bir düzensiz mülteci dalgası ulaştı

Alihtia ve diğer gazeteler, Rum tarafına dün 34’ü deniz 10’u kara yoluyla olmak üzere toplam 44 mülteci ulaştığını haber verdi.
Habere göre, sabahın erken saatlerinde, Akama-Arnavut Burnu’nun kuzeyinde 35 deniz mili açığındayken radar ile tespit edilen ve Rum liman polisinin “Aya İrini” ve “St. Hilarion” isimli sürat botları tarafından Latsi Limanı’na yönlendirilen sürat botunda 19-40 yaşlarında tümü erkek 34 mülteci saptandı.
Rum polisinin yaptığı sorguda; mülteciler, Alanya Limanı’ndan gece yarısı yola çıktıklarını ve kişi başı 3-4 bin dolar ödediklerini söyledi. Mültecilerin ifadelerine dayanılarak, sürat teknesini kullanan kişi olduğu belirtilen 20 yaşındaki bir Türk vatandaşı tutuklandı. Fileleftheros, tutuklanan kişinin 19 yaşında olduğunu yazdı. 
Öte yandan, Suriyeli oldukları belirtilen 10 erkek mültecinin de sabah saatlerinde Akıncılar bölgesinden Güney’e geçtiği ve Athienu’da (Kiracıköy) tespit edildikleri kaydedildi.

TAK

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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