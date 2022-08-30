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Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk 6 ayındaki turizm geliri 835,7 milyon Euro

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk altı ayındaki turizm gelirinin 835,7 milyon Euro’ya ulaştığı haber verildi.

30 Ağustos 2022 Salı 12:41
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Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk 6 ayındaki turizm geliri 835,7 milyon Euro


Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının ilk altı ayında ise turizmden 258,8 milyon Euro gelir elde ettiğini anımsatan Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının Haziran ayında 135,8 milyon Euro olan turizm gelirinin, 2022 yılının Haziran ayında yüzde 115,5 artarak 292,7 milyon Euro’ya ulaştığını vurguladı.

Gazete Güney Kıbrıs’ın turizm tarihindeki en iyi yıl olarak nitelendirilen 2019 yılıyla kıyaslandığında, Haziran ayındaki gelişlerin 2019’un yüzde 73’üne, turizmden elde edilen gelirlerin ise 2019 yılı Haziran ayının yüzde 83,5’ine ulaştığını ekledi.

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