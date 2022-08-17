Güney Kıbrıs’ın AB dışındaki ülkelere yaptığı ihracatta azalma

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ile Danimarka dışındaki AB ülkelerinin, AB üyesi olmayan ülkelere yaptığı ihracatta artış olduğu halde, bu iki ülkenin yaptığı ihracatın azaldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB dışındaki ülkelere bu yılın Temmuz ayında yaptığı ihracatta, geçen yılın Temmuz ayına kıyasla yüzde 12,2 oranında azalma olduğunu kaydetti.

Haberde, ithalat rakamlarına bakıldığında da Güney Kıbrıs’ın geçen yıla kıyasla yüzde 130,1 oranında daha fazla ithalat yaptığının görüldüğü belirtildi.