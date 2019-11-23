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Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklamayla gündemde

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:28
Güney Kıbrıs’ın adı yine kara para aklamayla gündemde

Wekileaks” sitesinin, İzlanda’daki büyük bir balıkçılık şirketinin vergi kaçırma ve kara para aklamasına ilişkin kamuoyuna duyurduğu ve “The Fishrot Files” olarak adlandırılan yeni skandal belgelerinde sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” de yer aldı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın adının bir kez daha vergi kaçakçılığı ve kara para aklama skandalında yer aldığını, skandalın; artık tüm dünyada tanınan “Wikileaks” tarafından yayımlanan “The Fishrot Files” dosyasında ayrıntılarıyla yer aldığını yazdı.

Gazete, söz konusu dosyalarda, “Samherji” isimli İzlanda balıkçılık şirketinin Namibya’daki kaynaklara ulaşabilmek adına söz konusu ülkenin ileri gelenlerine milyonlarca dolar rüşvet verdiği ve elde ettiği gelirleri de Marshall Adaları’nda kurulan bir şirketle akladığının iddia edildiğini yazdı.

Haberde, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin adının söz konusu belgelerde, Dubai ve Mauritius’la bilirlikte vergi kaçakçılığı cenneti ülkeler olarak anıldığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Para AklamaGüney KıbrısThe Fishrot FilesWekileaksHaber
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