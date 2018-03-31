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Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla Yunanistan, ABD ve İsrail arasında tatbikat

Yunanistan, ABD, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın, 19–29 Mart tarihleri arasında, Girit Denizi ile Doğu Akdeniz’in geniş deniz bölgesinde gerçekleştirilen “Noble Dina 2018” isimli tatbikata katıldıkları haber verildi.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:36
Güney Kıbrıs’ın da katılımıyla Yunanistan, ABD ve İsrail arasında tatbikat

Tatbikatta Girit’teki NATO merkezi ile İsrail’deki limanın kullanıldığını da yazan Haravgi gazetesi, Yunan ordusundan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen eğitimin,- katılımcıların operasyon ve mücadele kabiliyetinin güçlenmesine katkıda bulunduğunun belirtildiğini iletti.

Rum kesiminin tatbikata Larnaka’da bulunan Arama Kurtarma Koordinasyon merkezi ve bir gözlemciyle katıldığını kaydeden gazete, tatbikatın Yunanistan, ABD ve İsrail deniz kuvvetleri tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenmekte olduğunu ekledi.

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