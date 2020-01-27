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Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikası değişiyor

Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikasının değişeceği bildirildi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 13:06
Güney Kıbrıs’ın kaçak mültecilerle ilgili politikası değişiyor

Alithia gazetesi “Üçüncü Atilla! Kıbrıs’tan Avrupalılara Mülteciler Konusunda SOS” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Güney Kıbrıs’ın kaçak mülteci akışına artık dayanamadığını ve yaz ayları yaklaştıkça, mülteci akışının zirve yapacağı konusunda endişe duyulduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta şu anda yaklaşık 43 bin siyasi sığınmacının bulunduğunu ve bu kişilerin ikametiyle bakımı için yıllık 20 milyon Euro harcandığını kaydetti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, kaçak mülteci sorunuyla mücadeleyi öncelikleri arasına aldığını belirten gazete, AB’den yardım talebinde bulunan Nuris’in, teknik destek ve uzmanlık eşliğinde, Güney Kıbrıs’ta kapalı merkezler inşa edilmesini ve prosedürlerle ilgili değişiklikler yapılmasını önerdiğini yazdı.

Gazete, Nuris’in gayrı resmi AB toplantısında, AB tarafından vatandaşlarını geri alacak güvenli ülkeler listesi oluşturulmasını, ülkelerine geri dönecek mültecilerin, FRONTEX (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) himayesinde geri gönderilmesini ve AB’nin Güney Kıbrıs’a kapalı merkezler inşa edilmesine yardım etmesini talep ettiğini kaydetti.

Haberde, AB’nin yeni mülteci politikasının, AB İçişleri Bakanları’nın Mart ayında yapılacak olağan toplantısında resmileşmesinin beklendiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak MülteciGüney Kıbrıs
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