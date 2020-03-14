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Güney Kıbrıs’ın Koronavirüs önlem paketi AB onayına gidiyor

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Koronavirüs için önlem paketinin hazır olduğunu, Avrupa Birliği’nin onayına gideceğini aktardı.

14 Mart 2020 Cumartesi 19:01
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Güney Kıbrıs’ın Koronavirüs önlem paketi AB onayına gidiyor

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaptığı açıklamada Koronavirüs nedeniyle ekonomi üzerinde oluşan baskıyı hafifletmek için hükümetin ekonomik paketi Çarşamba gününe kadar açıklayacağını söyledi.

Paketin neden Cuma günü Rum Lider Nikos Anastasiadis'in konuşması sırasında açıklanmadığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan sözcü paketin hazır olduğu ama toplam maliyetin sonlandırılmadığını ve paketin AB onayı gerektirdiğini söyledi.

Rum Sözcü, ayrıca "önlemler hemen hemen hazırdır ve onay için AB'ye gönderilecek" diye de sözlerine ekleri.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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