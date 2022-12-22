Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yeni doğal gaz yatağı keşfedildi

Fileleftheros gazetesi: “Beşinci Yatakla Yeni Başarı – Kıbrıs MEB’inde Bugüne Kadar Keşfedilen Doğal Gaz 18 Trilyon Ayak Küp- Muhteşem Haber Ancak Yeterli Değil” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, yeni bir doğal gaz kaynağının keşfedildiğinin duyurulduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ncı parseldeki Zeus-1 sondaj alanında ENI ve TotalEnergies ortaklığı tarafından yapılan sondajların sonucunda, 2 ila 3 trilyon ayak küplük (tcf) doğal gaz yatağının keşfedildiğinin duyurulduğunu belirtti.

Dün duyurulan bu keşifle Güney Kıbrıs’ın toplam doğal gaz rezervlerinin 13,7 ila 17,7 Tcf (4,2 Afrodit, 5-8 Glafkos, 2,5 Kronos ve 2-3 Zeus-1) arasındaki bir miktara yükseldiğini vurgulayan gazete, tüm bu keşiflere karşın doğal gazın nasıl değerlendirileceğine ilişkin herhangi yeni bir gelişmenin ise duyurulmadığını yazdı.