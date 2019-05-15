Güney Kıbrıs’ta 10 bin 559 diğer AB vatandaşı da oy kullanacak

Alithia ve diğer gazeteler, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek AP seçimlerinde Güney Kıbrıs’ta oy kullanacak diğer AB üyesi ülke vatandaşlarının sayısının 10 bin 559 olduğunu yazdılar.
Öte yandan Politis gazetesi, AP seçimlerinin sonuçlarına yönelik yayımladığı bir ankete göre, altıncı sıradaki milletvekili sandalyesi için ELAM, Vatandaşlar İttifakı-Çevreciler ve EDEK arasındaki mücadelenin sürdüğünü yazdı.
Gazetede yer alan ve 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre DİSİ yüzde 22, AKEL yüzde 18.9, DİKO 8.9, ELAM 4.9, Vatandaşlar İttifakı-Çevreciler yüzde 4.1, EDEK yüzde 3.9, DİPA yüzde 1.1 ve Yasemin Hareketi yüzde 0,9 oranında oy alıyor.