Güney Kıbrıs’ta 10 bin 559 diğer AB vatandaşı da oy kullanacak

Alithia ve diğer gazeteler, 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek AP seçimlerinde Güney Kıbrıs’ta oy kullanacak diğer AB üyesi ülke vatandaşlarının sayısının 10 bin 559 olduğunu yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta oy kullanacak diğer AB üyesi ülke vatandaşlarında başı 5 bin 743 kişiyle Yunanistan’ın çektiğini, ardından sırasıyla bin 572 kişiyle Bulgaristan, 1433’le Romanya, 1319’la İngiltere ve 144’le Polonya vatandaşlarının geldiğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, AP seçimlerinin sonuçlarına yönelik yayımladığı bir ankete göre, altıncı sıradaki milletvekili sandalyesi için ELAM, Vatandaşlar İttifakı-Çevreciler ve EDEK arasındaki mücadelenin sürdüğünü yazdı.

Gazetede yer alan ve 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre DİSİ yüzde 22, AKEL yüzde 18.9, DİKO 8.9, ELAM 4.9, Vatandaşlar İttifakı-Çevreciler yüzde 4.1, EDEK yüzde 3.9, DİPA yüzde 1.1 ve Yasemin Hareketi yüzde 0,9 oranında oy alıyor.