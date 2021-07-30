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Güney Kıbrıs’ta 12-15 Yaş Çocukların Aşılanmasına Bilim Kurulu’ndan Onay

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle alınması gündemde olan yeni önlemlerin bugün toplanacak Rum Bakanlar Kurulu’nda ele alınmasının beklendiği, dün akşam toplanan Bilim Kurulu’nun ise 12-15 yaş arası çocukların aşılanmasına yeşil ışık yaktığı bildirildi.

30 Temmuz 2021 Cuma 12:44
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Güney Kıbrıs’ta 12-15 Yaş Çocukların Aşılanmasına Bilim Kurulu’ndan Onay

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarının günlük sayılarında son dönemde küçük düşüşler yaşanmış olmasına karşın hastanelerin doluluk oranlarının kritik düzeye ulaşması sebebiyle “Safepass” uygulamasının daha da genişletilmesinin gündemde olduğunu yazdılar.
Gazete, dördüncü bir kapanmadan kaçınmak adına Safepass uygulamasının daha da geniş alanlara yayılmasının öngörüldüğünü belirtirken 12-15 yaş arası çocukların aşılanmasına ise yeşil ışık yakıldığını vurguladı.
Yeni önlemlere ve aşılamalara ilişkin kararların bugünkü Rum Bakanlar Kurulu’nda alınacağını aktaran gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu öneriye olumlu baktığını aktardı.
AŞILANMA ORANI YÜZDE 73
Gazete, son günlerde yeni vaka sayılarında yaşanan düşüşün yanı sıra aşılananların sayısında da ciddi bir artış gözlemlendiğini, şu ana kadar nüfusun yüzde 73’ünün ilk, yüzde 64’ünün ise ikinci doz aşılarını olduklarını belirtti.
Haberde, hastanelerde tedavi görenlerin yüzde 93’ünün aşısız ve yüzde 3’ünün ise sadece tek doz aşılı oldukları da vurgulandı.
6 ÇOCUK KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Öte yandan Haravgi gazetesi, 6 çocuğun şu anda hastanede korona virüs tedavisi görmekte olduklarını yazdı.
Aralarında bir aylık bir de bebeğin bulunduğunu, çocukların genel durumlarının ise iyi olduğunu aktaran gazete, şu ana kadar 130 çocuğun korona virüs tedavisi gördüğünü de vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKorona Virüs
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