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Güney Kıbrıs’ta 3 ayda 5 bin yeni işsiz

04 Kasım 2022 Cuma 11:24
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Güney Kıbrıs’ta 3 ayda 5 bin yeni işsiz



Güney Kıbrıs’ta Ekim ayı sonuna kadar kayıtlı işsiz sayısının 11 bin 183 kişi olduğu ve bunlardan 5 bin 362’sinin son 3 ay içerisinde listeye eklendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Ekim ayının yalnızca son 15 günü içerisinde, kayıtlı işsiz listesine bin 204 kişinin eklendiğini yazdı.

Gazete, 24 yaşın altında 505, 25-29 yaş aralığında bin 207, 30-39 yaş aralığında 3 bin 142, 40-49 yaş aralığında 2 bin 351, 50-59 yaş aralığında 2 bin 539, 60-64 yaş aralığında bin 353, 65 yaş üzerinde de 86 kişinin işsiz olduğunu kaydetti.

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