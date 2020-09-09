Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,251 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1514’e yükseldi.
Son Güncelleme: 09.09.2020 17:03
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,251 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,251 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı ise 1514’e yükseldi.