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Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,251 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:01
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Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka!

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 2,251 test yapıldı, 3 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısı ise 1514’e yükseldi.

Son Güncelleme: 09.09.2020 17:03
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