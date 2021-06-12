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Güney Kıbrıs’ta 34 Mutasyonlu Virüs Dolaşımı

Güney Kıbrıs’ta 34 koronavirüs mutasyonunun bulunduğu ve mutasyonlu virüslerin diğer ülkelerden gelişi devam ettiği sürece, bulaşın önüne geçilemeyeceği bildirildi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:28
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Güney Kıbrıs’ta 34 Mutasyonlu Virüs Dolaşımı

Fileleftheros gazetesi, Epidemiyoloji Kurulu üyesi, Kıbrıs Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji Profesörü Leondios Kostrikis’in bir süredir yapmakta olduğu karşılaştırmalı epidemiyolojik analiz çalışmasına göre, Güney Kıbrıs’ta şu an koronavirüsün 34 farklı mutasyonu bulunduğunu ve bunların en yaygın olanının, İngiltere’nin “B.1.258”, “B.1.1.29”, “B.1.177”, “B.1.2”, “B.1” ve “B.1.1.7” mutasyonları olduğunu yazdı.

Gazete, araştırmaya göre en fazla virüs gelen ve Güney Kıbrıs’tan da virüsün gittiği ülkenin İngiltere olduğunu ve mutasyonlu virüs gelmesine en çok katkıda bulunan ülkelerin Doğu - Güney Avrupa, Almanya, İtalya ve İngiltere olduğunu kaydetti.

AŞIYA İLGİ AZALDI AMA DURUM HALA TEHLİKELİ

Öte yandan Alithia gazetesi ise, Güney Kıbrıs da dahil Avrupa’da aşıya ilginin azaldığını ve bunun, Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle birlikte insanlara rahatlık gelmesinden kaynaklandığını yazdı.

Gazete, aşı portalında belli yaş grupları için ikinci ve üçüncü kez randevu açılmasına rağmen alınan randevuların az olduğunu; hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle birlikte insanlarda virüsün de gittiği düşüncesi oluştuğunu, ancak durumun hâlâ tehlikeli olduğunu belirtti.

Şu anda Moderna aşısının 12-17 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasının tartışıldığını kaydeden gazete, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) ay sonuna kadar Sinovac ve Sputnik aşıları için yeşil ışık yakmasının beklendiğini yazdı.

KKTC’YE 21 BİN JOHNSON&JOHNSON AŞISI VERİLDİ

Gazete, bir başka haberinde ise, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eşbaşkanı Leonidas Filaktu’nun dün, Rum Haber Ajansı’na (KİPE), KKTC’ye komite aracılığıyla 21 bin Johnson&Johnson aşısının teslim edildiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Filaktu, pandeminin başlangıcından bu yana KKTC’ye komite aracılığıyla yapılan yardımlarda ilk defa bu kadar fazla aşı verildiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMutasyonlu Virüs
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