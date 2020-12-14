Güney Kıbrıs’ta 349 vaka, 4 ölüm!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta toplam ölüm sayısı 105 olurken, vaka sayısı 15 bin 450'ye ulaştı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta toplam ölüm sayısı 105 olurken, vaka sayısı 15 bin 450'ye ulaştı.