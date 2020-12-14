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Güney Kıbrıs’ta 349 vaka, 4 ölüm!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 23:38
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Güney Kıbrıs’ta 349 vaka, 4 ölüm!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 349 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yaşları 85, 86, 89 ve 96 olarak açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta toplam ölüm sayısı 105 olurken, vaka sayısı 15 bin 450'ye ulaştı.

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