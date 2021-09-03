Güney Kıbrıs’ta 35 Milyon Dolarlık Hırsızlık

Fileleftheros gazetesi internet üzerinden dolandırılan kişilerin, Limasol’da faaliyet gösteren iki şirket müdürü olduğunu yazdı.

Habere göre ilk olayda, elektronik cüzdanda bulunan 35 milyon dolarlık kripto para çalınırken ikinci olayda ise iş insanı e-mail üzerinden 120 bin Euro dolandırıldı.

Gazete şirketi Belçika’da faaliyet gösteren ve kendisi Limasol’da ikamet 39 yaşındaki şirket müdürünün müşterilerine ait elektronik cüzdandan 35 milyon dolar kripto paranın çalındığı yönünde polise şikayette bulunduğunu yazdı.