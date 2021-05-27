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Güney Kıbrıs’ta 6 Yaşındaki Kız Çocuğunun Kanında Kokain İzine Rastlandı

Güney Kıbrıs’ta 6 yaşındaki bir kız çocuğunun kanında kokain izine rastlandığı ve bunun üzerine 45 yaşındaki babasının polis tarafından tutuklandığı haber verildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:04
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Güney Kıbrıs’ta 6 Yaşındaki Kız Çocuğunun Kanında Kokain İzine Rastlandı

Rum tarafındaki ilgili makamların şu an çocuğun annesini aradıklarını, fakat annenin iki çocuğunu yanına alarak Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, babanın dün Limasol Kaza Mahkemesine sevk edilerek, iki gün gözaltında kalmasına karar verildiğini belirtti.

Olayın bir kimya laboratuvarı sahibinin polise başvurmasının ardından ortaya çıktığını yazan gazete, 45 yaşındaki baba ile 40 yaşındaki annenin, kızlarının kendini iyi hissetmemesinden ötürü kanında uyuşturucu madde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla test yaptırmak için, geçtiğimiz Cuma günü laboratuvara gittiklerini kaydetti.

Annenin olayla ilgili olarak üçüncü şahıslar ve spesifik olarak da çocukların bakıcısı konusunda bazı şüpheleri olduğunu dile getirdiğini yazan gazete, testlerin ardından kimyagerin anneyi aradığını ve çocuğunun kanında kokaine rastlandığını ve anneye durumu polise bildirmesini söylediğini iletti.

Annenin ise laboratuvar sonuçlarının çıkmasının bir gün sonrasında, 23 Mayıs tarihinde çocuklarını yanına alarak Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını kaydeden gazete, kimyagerin de bunun ardından durumu polise bildirdiğini ve babanın tutuklandığını kaydetti.

Anne ve baba hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını, kaldıkları evden de çeşitli emareler alındığını yazan gazete, babanın polise verdiği ifadesinde, evin bodrum katında bulunan odada uyuşturucu kullandığını ve kızının da kapının kilitli olmamasından ötürü buraya girip uyuşturucuyla temas etmiş olabileceğini söylediğini aktardı.

Polisin anneyle temasa geçtiğini de belirten gazete, annenin çocukları olmadan Güney Kıbrıs’a dönme niyetinden söz ederek, üçüncü şahıslarla ilgili söylediklerinin yalan olduğunu ve olaya yalnızca eşinin müdahil olduğunu söylediğini iletti.

Bunun Rum polisinin son zamanlarda araştırdığı ikinci benzer durum olduğunu kaydeden gazete, 19 Mart tarihinde, 44 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un ise 11 yaşındaki oğluna uyuşturucu madde vermekten ötürü tutuklandığını anımsattı.

Alithia ve Haravgi gazetesi, çiftin yabancı uyruklu olduğu bilgisine de yer verdi.

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Güney Kıbrıs
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