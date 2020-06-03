Güney Kıbrıs’ta 6 yeni vaka!

Güney Kıbrıs'ta bugün 2 bin 928 test yapıldı 6 yeni koron virüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 958'e yükselirken korona virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kıbrıs'ta bugün 2 bin 928 test yapıldı 6 yeni koron virüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs'ta bugün 2 bin 928 test yapıldı 6 yeni koron virüs vakası tespit edildi.
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 958'e yükselirken korona virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.
Verilen rakamlar sadece BILINEN vakalardir. Yani bunlarin disinda BILINMEYEN asemptomatik presemptomatik veya teshis edilmemis veya gozden kacmis bircok vakalar da vardir. Salginin Guneyde uzun sure surmesinin sebebi de budur zaten. Bunlar olmasa simdiye biterdizaten. Yani tracing/tracking denilen islevleri dogru durust yerine getiremiyorlar. Iste bu yuzden de acele edersek kapilari erken acarsak bize de bulasma riski vardir. Yine bu yuzden kapilari acmadan once vakalarin SIFIRA inmesi ve EN AZ BIRKAC HAFTA SIFIRDA KALMASI cok onemlidir. Aksi takdirde bize de tekrar bulasabilir ve ayvayi yeriz. Birkac kurus para kazanacagiz diye kapilari limanlari acarsak hastalik hortlar tekrar ve kapanmak zorunda kaliriz hem yaptigimiz zarar elde ettigimiz uc kurus kardan cok daha fazla olur hem de hastaligi ulkemize tekrar getirisek gecen seferki kadar ucuz atlatamayabiliriz ve bircok insan olebilir. Bu hastaligi bazilari fazla hafife aliyor gibime geliyor.