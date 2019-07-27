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Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın otları yakmak isterken hayatını kaybetti

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:34
Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın otları yakmak isterken hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta 67 yaşındaki bir kadın, kuru otları yakmak isterken çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları, Rum İtfaiye Birimi’nin bu sabah yangın ihbarıyla gittiği arazide yangını söndürürken bir kadın cesediyle karşılaştıklarını, yapılan araştırmada, 67 yaşındaki kadının oğlunun evinin yakınlarındaki otları yakarak temizlemeye çalışırken baygınlık geçirdiği ve yangın sonucu hayatını kaybettiğini belirttiler.

Rum polisinin olayı araştırmayı sürdürdüğü, kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği vurgulandı.

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Güney KıbrısOtlarYangınHaberGündemKıbrıs
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