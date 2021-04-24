GÜNEY KIBRIS’TA 895 YENİ VAKA, 1 YENİ CAN KAYBI

Koronavirüs nedeniyle ölen kişinin, 94 yaşındaki kadın hasta olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 61 bin 576'ya, toplam can kaybı 298'e yükseldi.
Rum yetkililer, 70 hastanın durumunun da ağır olduğunu bildirdi.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 895 yeni koronavirüs vakası saptandı, 1 yeni can kaybı oldu.
Koronavirüs nedeniyle ölen kişinin, 94 yaşındaki kadın hasta olduğu kaydedildi.
Toplam vaka sayısı 61 bin 576'ya, toplam can kaybı 298'e yükseldi.
Rum yetkililer, 70 hastanın durumunun da ağır olduğunu bildirdi.