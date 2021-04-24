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GÜNEY KIBRIS’TA 895 YENİ VAKA, 1 YENİ CAN KAYBI

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 895 yeni koronavirüs vakası saptandı, 1 yeni can kaybı oldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 22:24
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GÜNEY KIBRIS’TA 895 YENİ VAKA, 1 YENİ CAN KAYBI

Koronavirüs nedeniyle ölen kişinin, 94 yaşındaki kadın hasta olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 61 bin 576'ya, toplam can kaybı 298'e yükseldi.

Rum yetkililer, 70 hastanın durumunun da ağır olduğunu bildirdi.

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