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Güney Kıbrıs’ta 907 yeni vaka 4 ölüm…

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 18 bin 70 test sonucu 907 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.

29 Aralık 2020 Salı 23:05
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Güney Kıbrıs’ta 907 yeni vaka 4 ölüm…

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 18 bin 70 test sonucu 907 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanırken hayatını kaybedenlerin yaşlar 82, 84, 83 ve 88 olarak açıklandı.

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