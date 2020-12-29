Güney Kıbrıs’ta 907 yeni vaka 4 ölüm…

Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 18 bin 70 test sonucu 907 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanırken hayatını kaybedenlerin yaşlar 82, 84, 83 ve 88 olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 18 bin 70 test sonucu 907 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün yapılan 18 bin 70 test sonucu 907 yeni Covid-19 vakasına rastlandı.
Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanırken hayatını kaybedenlerin yaşlar 82, 84, 83 ve 88 olarak açıklandı.