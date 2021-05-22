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Güney Kıbrıs’ta 91 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:56
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Güney Kıbrıs’ta 91 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 61 bin 69 test yapıldı, 91 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 61 bin 69 test yapıldı, 91 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney’de toplam 353 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Şu anda 44’ü ağır olmak üzere toplam 115 Koronavirüs hastası hastanede tedavi görüyor…

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı ise 71 bin 836 olarak bildirildi.

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