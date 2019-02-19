Güney Kıbrıs’ta a gribinden 9’uncu ölüm

Güney Kıbrıs’ta, domuz gribi olarak da bilinen A gribinden dolayı 1 kişi daha öldü. Domuz gribinden ölen sayısı 9’a yükseldi.

Haravgi ve diğer gazeteler, A gribinden dolayı ölen kişinin, hassas olarak nitelendirilen gruba ait olduğunu yazdı.

Söz konusu kişinin, 31 Ocak tarihinden itibaren devlet hastanesinde tedavi altında olduğunu yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına da dayanarak, hastanın, altta yatan başka hastalıklara da sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’a önümüzdeki günlerde 50 bin grip aşısının gelmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklar gözetim birimi sorumlusu Maria Koliu, ileriki günlerde 50 bin grip aşısının gelmesinin beklendiğini ifade etti.