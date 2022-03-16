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Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatında Artış

 Avrupa’da ve Yunanistan’da akaryakıt fiyatlarının dün itibarıyla düşmeye başlamasına karşın Güney Kıbrıs’ta fiyatların arttığı belirtildi. 

16 Mart 2022 Çarşamba 13:41
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Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatında Artış
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Fileleftheros gazetesi “Akaryakıtta Düşüş Yerine Artış” başlıklı haberinde, Avrupa ve Yunanistan’daki akaryakıt fiyatlarının dün itibarıyla düşmeye başladığını ancak Güney Kıbrıs’ta aksi bir durumun yaşandığını, akaryakıtın litre başı 15 euro sent arttığını yazdı.
Gazete uluslararası fiyatların yüzde 28 gerilemesine karşın Güney Kıbrıs’ta bir hafta içerisinde iki kez fiyat artışı olduğuna dikkati çekti. 

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