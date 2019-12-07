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Güney Kıbrıs’ta Anayasa Değişikliği

07 Aralık 2019 Cumartesi 13:38
Güney Kıbrıs’ta Anayasa Değişikliği

Rum Meclisi’nde, dün, Başkan ile Başkan Yardımcısı’nın görev süresini üst üste iki dönem olarak kısıtlayacak Anayasa değişikliğinin oy çokluğuyla onaylandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 38 lehte, 12 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edilen Anayasa değişikliğine göre, milletvekili olmak için gereken yaş sınırının da 25’ten 21’e düşürüldüğünü yazdı.

Gazete, milletvekillerinin görev süresini de üst üste iki dönem olarak kısıtlayacak değişiklik önerisi sunulduğunu, ancak bunun kabul edilmediğini kaydetti.

Haberde, Meclis oturumunda karma oyla ilgili AKEL ile DİSİ arasında tartışmalar da yaşandığı ve AKEL’den DİSİ’ye, karma oy konusuyla ilgili oylama yapılması gerektiğinde, bunu yapmadığı eleştirisinin yöneltildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Rum MeclisiGüney KıbrısAnayasa DeğişikliğiHaberGündemKıbrıs
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