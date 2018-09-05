Güney Kıbrıs’ta anıtlara vandallık yaptılar        

Larnaka’nın işlek caddelerinden birinde bulunan “1974 Lisi (Akdoğan) Kayıpları ve Kahramanları Anıtı” ile EOKA’cılar anıtına, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, olayın dün sabah sözde “Lisi” (Akdoğan) Belediye Başkanı Andreas Kauris tarafından Larnaka Polisi’ne bildirildiğini ve polisin, olayla ilgili soruşturma başlattığını yazdı.

Haberde, Ayia Napa’da bulunan, İkinci Dünya Savaşı’nda savaşmış Ayia Napa sakinleri anıtının da kimliği belirsiz şahıslarca hasara uğratıldığı belirtildi.