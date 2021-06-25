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Güney Kıbrıs’ta Artan Vaka Sayısı Endişe Yaratıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde koronavirüs vakalarının artması, yetkilileri alarma geçirdi.

25 Haziran 2021 Cuma 10:56
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Güney Kıbrıs’ta Artan Vaka Sayısı Endişe Yaratıyor

Alithia gazetesi, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Bilim Kurulu’nun, son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle alarm çaldığını yazdı.

Vaka sayılarındaki artışın, sağlık protokollerine uyulmaması, Hint varyantı “Delta’”nın hızlı yayılması, 18-30 yaş arasındaki kişilerin aşılanmamasından kaynaklandığını yazan gazete, hastanelerin de teyakkuzda olduğunu, son günlerdeki vaka sayılarının, ciddi semptomlar gösteren gençler olduğuna da dikkati çekti.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın, 9 Mart-11 Haziran döneminde 170 pozitif vakayla ilgili Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC)gönderdiği örneklere ilişkin sonuçların ardından Hint varyantının tespit edilmesi konusundaki endişelerin arttığını belirtti.

5 HİNT VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Habere göre ECDC’den gönderilen veriler temelinde 5 Hint varyantı tespit edildi.

Temas Takip Ekibi Sorumlusu Valentinos Silvestros özel bir kanala yaptığı açıklamada, sorunun daha da kötü hale geleceğini çünkü gençlerin temaslılarını söylemediğini belirtti.

Silvestros, yayılma zincirinin, Lefkoşa’nın güneyindeki ortaokuldan başladığını ifade etti.

Gazete elde edilen bilgilere atıfta bulunarak, şu ana kadar iki yayılma zincirinin tespit edildiğini, birinin, 14-15 yaşlarında 17 kişiyle Güney Lefkoşa’daki ortaokuldaki mezuniyet töreni, diğerinin ise gelinin yakını olan 6 kişiyle bir düğünün olduğunu belirtti.

Gazete, iki yayılma zincirinin ötesinde vakaların temaslılarını vaktinde söylememesi ya da hiç söylememesi gibi durumların da ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre Bilim Danışma Komitesi Konstantino Tsiutis özel bir kanala yaptığı açıklamada ülkenin, göstergelerin ve görüntünün ağırlaşmasına yol açacak önkoşullara sahip yeni bir tırmanışın başında olduğunu söyledi.

Tsiutis, Hint Delta varyantının Mayıs ayından itibaren yerel vakalarda da görülmesiyle birlikte topluma yayılmasına ve bunun artış göstermesine de kesin olarak bakılması gerektiğini ifade etti.

BAKANDAN GENÇLERE AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu dün bir açıklama yaparak virüse karşı tek silah olan aşıyı değerlendirmeleri yönünde özellikle gençlere çağrıda bulundu.

Yoannu açıklamasında ayrıca, herkesin sağlık protokollerine uymasını da istedi.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün yapılan 34 bin 427 test neticesinde 175 yeni vaka belirlendiğini yazdı.

Habere göre toplam vaka sayısı 74 bin 174’e yükselirken ölü sayısı 378’de kaldı.

Hastanelerde şu anda ise 19’unun durumu ciddi olmak üzere 47 kişi tedavi görüyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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