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GÜNEY KIBRIS’TA ASGARİ ÜCRET 870 EURO

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:00
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GÜNEY KIBRIS’TA ASGARİ ÜCRET 870 EURO

Güney Kıbrıs’ta şu an asgari ücretin 870 Euro, 6 ay kesintisiz çalışılması halinde 924 Euro olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, pandeminin Güney Kıbrıs’taki asgari ücret görüşmelerini sekteye uğratmış olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Çarşamba gün açıkladığı yönetmelik önerisinin, konuyu yeniden gündeme taşıdığını yazdı.

Gazete, 2012 yılından bu yana Güney Kıbrıs’ta geçerli olan talimat gereği, satış temsilcisi, ev hizmetçisi, okul hademesi, hastabakıcı, kreş ablası, güvenlik görevlisi ve temizlikçi gibi mesleklerde çalışan kişilerin aldığı asgari ücretin 870 Euro olduğunu ve aynı patronla 6 ay kesintisiz çalışmak suretiyle, bu rakamın 924 Euro’ya yükseldiğini kaydetti.

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