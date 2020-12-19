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Güney Kıbrıs’ta Aşı Uygulaması Başlıyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması, diğer AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde başlayacak.

19 Aralık 2020 Cumartesi 10:12
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Güney Kıbrıs’ta Aşı Uygulaması Başlıyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgınına karşı aşı uygulaması, diğer AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde başlayacak.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onayı sonrasında tüm AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak, 27 Aralık tarihinde aşı uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.

Yoannu açıklamasının devamında, Avrupa Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen’in açıklamasını takipçileriyle paylaştı.

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