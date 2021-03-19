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Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşılarının Yapılmasına Yeniden Başlanıyor

Rum Sağlık Bakanlığının, Avrupa İlaç Ajansı (EMA)’nın Astrazeneca aşısı konusunda ortaya koyduğu bilimsel görüşün ardından, Rum tarafında Astrazeneca aşılarının yapılmasına bugünden itibaren yeniden başlanacağını açıkladığı haber verildi.

19 Mart 2021 Cuma 13:48
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Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşılarının Yapılmasına Yeniden Başlanıyor

Alithia gazetesi, aşı randevusu bulunan kişilere, randevu aldıkları saatte aşı merkezlerine gelmeleri için çağrıda bulunulduğunu, öte yandan 16-18 Mart döneminde randevusu ertelenen kişilerle ilgili olarak ise, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılacağını yazdı.

Öte yandan gazete başka bir haberinde, Rum kesimindeki sağlık sisteminin sınırlarında olduğunu ve sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olması durumunda bazı tedbirler alınacağını belirtti.

Gazete, kamu ve özeldeki hastanelerde Covid-19 hastaları için ilave yatak sağlanması için acil olmayan ameliyatların ertelendiğini, öte yandan tedavi edilebilecek hasta kapasitenin artırıldığını ve devlet hastanelerinde tedavi olabilecek korona virüs hastalarının sayısının 250’den 400’e çıktığını ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan bir habere göre ise Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon konusunda endişe belirterek, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, incelenen 45 numunede Britanya mutasyonuna rastlandığını belirtti.

İncelenen 45 numunenin hepsinde Britanya mutasyonuna rastlandığını belirten İoannu, bu durumun kendilerini endişelendirdiğini çünkü numune sayısının az olabileceğini ancak hepsinde mutasyonun görülmesinin bunun toplum içerisinde geniş bir şekilde yayıldığını gösterdiğini söyledi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki ortaokulların açılmasının şu an için gündemde olmadığı ve okulların Nisan ayı başında açılmasından söz edildiği de belirtildi.

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