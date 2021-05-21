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Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Olan Bir Kişi Yoğun Bakımda

Güney Kıbrıs’ta AstraZeneca firmasına ait aşıyı olan 39 yaşındaki İngiliz kadının, aşı olduktan 10 gün sonra ciddi yan etki yaşadığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 10:22
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Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Olan Bir Kişi Yoğun Bakımda

Alithia gazetesi, Baf’ta yaşayan kadının şiddetli tromboz (pıhtı yapışması) geçirdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını; durumunun da ciddi olduğunu yazdı.

Gazete, Avrupa İlaç Örgütü’nün durumdan haberdar edildiğini ve Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı farmakoloji hizmetlerinin, kadının geçirdiği trombozun aşıyla ne kadar alakalı olduğuna dair bilgi toplamaya çalıştığını kaydetti.

VAKALAR AYLARDAN SONRA İKİ HANELİ RAKAMLARA DÜŞTÜ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarının aylardan sonra ilk defa dün, iki haneli rakamlara düştüğünü yazdı.

Haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 77 yeni vaka tespit edildiği; iki kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başlangıcından bu yana toplam 71 bin 610 vaka tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle toplam 350 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAstraZeneca Aşısı
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