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Güney Kıbrıs’ta bakanlar kurulunda değişiklik

01 Aralık 2019 Pazar 17:34
Güney Kıbrıs’ta bakanlar kurulunda değişiklik

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, kabinede değişiklik yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Maliye Bakanlığı’na,  İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Konstandinos Petridis getirildi.
Rum İçişleri Bakanlığı’na, DİSİ Lefkoşa Milletvekili Nikos Nuris, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise Ayia Napa Belediye Başkanı Yiannis Karusos atandı.

Eğitim Bakanlığı’na, Rum Hükümet Sözcülüğü görevinde bulunan Prodromos Prodromu getirilirken, Rum Hükümet Sözcülüğü görevine ise avukat Kiriakos Kusios atandı. Hükümet Sözcü Yardımcısı da Panayotis Sendonas oldu.
Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Kostas Habiauris, Dağlık Bölgelerin Geliştirilmesi Komiserliği’ne; Kleila Vasiliu da Çevre Komiserliği’ne atandı.

Yeni bakanlar 3 Aralık Salı, yeni komiserler ise 4 Aralık Çarşamba günü mazbatalarını alıp görev başı yapacak.

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Nikos AnastasiadisKabineBakanlar KuruluHaberGüney KıbrısGündemKıbrıs
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