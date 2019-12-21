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Güney Kıbrıs’ta başkanlık affıyla 54 tutuklu serbest

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:09
Güney Kıbrıs’ta başkanlık affıyla 54 tutuklu serbest

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan 54 mahkûmun, başkanlık affıyla, Noel yortusu ışığında dün serbest kaldığı belirtildi.

Politis gazetesi, serbest kalan toplam 54 tutukludan 21’nin “Kıbrıslı”, 33’nün ise yabancı olduğunu yazdı.

Gazete, mahkumların afla birlikte serbest kalmaları kriterinin, “25 Aralık tarihine kadar cezalarının yarısını yerine getirmek ve normal olarak Nisan ayında (cezalarının dolmasıyla) serbest kalacak olmaları” olgusuna dayandığını belirtti.

Gazete, mahkumların aftan yararlanabilmesi için cinayet, cinayet girişimi, öldürme, cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan ceza almamaları gerektiğine de dikkati çekti. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMahkumTutukluBaşkanlık AffıHaber
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