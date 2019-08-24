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Güney Kıbrıs’ta bir Batı Nil Virüsü vakası daha tespit edildi

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
Güney Kıbrıs’ta bir Batı Nil Virüsü vakası daha tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta, Batı Nil Virüsünden ötürü, ikisi yoğun bakımda ikisi de patoloji servisinde olmak üzere dört kişinin tedavisinin sürdüğü haber verildi.

Rum kesiminde başka bir Batı Nil Virüsü vakasının daha doğrulandığını, başka bir vakanın ise araştırılmakta olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Tıbbı Hizmetler Birimi Müdürü Elizabeth Konstantinu’nun, halkın sineklerden nasıl korunacağı bir soru üzerine “Kıbrıs’ta, vakanın görüldüğü diğer ülkelerle aynı uygulamanın izlendiğini söylediğini” iletti.

DB/TAK

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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