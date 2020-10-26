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Güney Kıbrıs’ta bir hafta içerisinde 935 yeni koronavirüs vakası

Güney Kıbrıs’ta son bir hafta içerisinde 935 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 12:51
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Güney Kıbrıs’ta bir hafta içerisinde 935 yeni koronavirüs vakası

Güney Kıbrıs’ta son 1 hafta içerisinde 935 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiği ve altı gündür vaka sayılarının hep üç haneli olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dün tespit edilen 101 vakadan 11’inin yurtdışından gelen kişiler olduğunu, kalan 90 vakanın da yerel vaka olduğunu kaydederken, istatistiklere göre, test yaptıran her 18 kişiden birinin pozitif olduğunu yazdı.

Gazete, en çok vakanın Limasol’da bulunduğunu ve Limasol’u, Baf ile Lefkoşa’nın izlediğini kaydetti.

75 KİŞİYE KAMUSAL ALANDA MASKE TAKMAMAKTAN CEZA KESİLDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum polisinin hafta sonu yaptığı denetimlerde, 75 kişiye kamusal alanda maske takmadıkları gerekçesiyle ceza kestiğini yazdı.

Haberde, Cuma gününden Pazar gününe kadar yapılan 2 bin 370 denetim çerçevesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmamak ve mağaza kapanış saatlerine uymamak gibi diğer ihlaller de dahil toplam 3 bin 550 Euro’luk ceza kesildiği belirtildi.

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