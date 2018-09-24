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Güney Kıbrıs’ta bisikletliler için yasa geçti ama herkes bihaber

Güney Kıbrıs’ta bisikletlilerin uyması gereken kurallarla ilgili Ocak ayında yasa geçtiği ve halka, yasayla ilgili bilgilendirme yapılması için 6 aylık süre tanındığı, ancak 31 Ekim itibarıyla ceza dahi öngören bu yasayla ilgili halka bilgilendirme yapılmadığı bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:23
Güney Kıbrıs’ta bisikletliler için yasa geçti ama herkes bihaber

Fileleftheros gazetesi, bisikletlerde ön ve arka ışık bulundurma ve özellikle geceleri bu ışıkların yanması zorunluluğu, bisikletlilerin yolun solundan gitme zorunluluğu ve yayalara öncelik tanınması gerekliliği gibi maddelerin bulunduğu yasanın, bu kurallara uyulmaması halinde 1000 Euro’ya kadar para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasını öngördüğünü yazdı.

Haberde, bisiklet yoluna park eden veya bisiklet kullanıcısını tehlikeye atan kişilere de, yasa uyarınca çeşitli para cezalarının kesilebileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısBisikletlilerYasaKuralHaber
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