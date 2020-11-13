Güney Kıbrıs’ta bölgesel karantina uygulamada

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs vakalarının hızla artış göstermesi sebebiyle Limasol ve Baf şehirlerinde bölgesel karantina uygulamasına geçilmesi ve uygulamaya konulan diğer bazı önlemler farklı tepkilere yol açtı.

Alithia gazetesi: “Kıbrıs’ın ‘Bölünmesi’ Tepkiler ve Memnuniyet Getirdi – Yeni Önlemlere Tepkiler” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Limasol ve Baf kentlerinin bölgesel karantinaya alınması kararının Rum kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandığını yazdı.

Gazete, Limasol ve Baf kentinin girişlerinde toplamda 9 noktaya plastik bariyerler konularak kontroller yapılacağını, kontrollerde 450’ye yakın polis ve RMMO mensubunun görev alacağını belirtirken giriş çıkışların hangi kurallara tabi olacağına dair yaşanan karmaşanın ve her iki kentte birçok iş yerinin kapatılmasının da tepkilere neden olduğunu aktardı.

Limasol ve Baf’tan diğer şehirlere çalışmaya gidecek kişilere, iş yerlerinden gerekli belgeleri temin etme imkanının verilebilmesi için karantina uygulamasının bugün 12:00’da yürürlüğe gireceği belirtilirken bu kişilerden haftada bir kez Korona virüs testi yaptırmalarının da isteneceği vurgulandı.

Gazete, karantinanın nasıl uygulanacağına ilişkin bilgi eksikliği olması ve ardı ardına duyuruların yapılmasının vatandaşlar arasında tepkilere neden olduğunu belirtirken, her iki kentte orta dereceli okullar ile yükseköğrenimin uzaktan eğitimle yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

Habere göre, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamada, her iki kentte toplam 24 okulda 8 bin 850 öğrencinin uzaktan eğitim görmesinin planlandığını, okulların internet altyapılarının buna hazır olduğunu belirtti.

Gazete, Prodromu’nun bu açıklamasına karşın velilerin, eğitimde ayrımcılık olacağı iddiasıyla tepkili olduklarını aktardı.

OKULLARA BATTANİYE

Gazete bir diğer haberinde ise, eğitimin devam edeceği ilkokullarda ise öğrencilere battaniye dağıtılacağının açıklandığını yazdı.

Konuya ilişin açıklamada bulunan Prodromu, okulların ısıtma sistemlerinin çalışacağını ancak sınıfların havalandırılması gerektiği için kapı ve pencerelerinin açık tutulması gerektiğini belirterek, kışın soğuk geçtiği Aralık ayında küçük yaştaki çocukların soğuğa karşı korunabilmeleri adına okullara battaniye dağıtılacağını duyurdu.

Öte yandan gazeteler, Limasol ve Baf kentlerinin karantinaya alınması konusunun Kıbrıslı Rumlar tarafından sosyal medya platformlarında esprili paylaşımlar yapmalarına sebep olduğunu belirterek, bu paylaşımlardan birçok örneğe de yer verdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımlarında; “Limasol’dan üç kaçak göçmen Lefkoşa bölgesinde dolaşırlarken bulundu”, “Baflılar ve Limasollular için satılık Lefkoşa pasaportu var”, “Baflılar ve Limasollular üzülmesin ama en son barikatların kaldırılmasının 29 yıl sürdüğünü söylemek isterim” ifadelerini kullandılar.

Gazete, bir kullanıcının ise, Kıbrıs’ın “Enosis” yoluyla Yunanistan’a bağlanması için yapılan referandumun sonuç bildirgesindeki ifadeleri “Baf ve Limasol’un Enosisi’ni (Birleşmesini) istiyoruz” şeklinde değiştirerek yayımladığını da aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Labirentte Kayboldular – 450 Polis ve Asker İki Bölgedeki 9 Barikatta Görev Yapacaklar – Limasol ve Baf’ın ‘Kilitlenmesiyle’ Dalga Geçtiler”.

Politis: “Saat 12:00’da Barikatlar ve Kapalı Okullar – Sağlık Bakanı Son Kozunu Oynuyor – Öğrenciler Evlere Askerler Sokaklara”.

Haravgi: “Sağlık Sisteminin Desteklemek Konusunda Sorumsuzluk – Limasol ve Baf’a Gidişlerde Kontroller – Soğuğa Karşı Battaniye”.