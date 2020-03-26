Güney Kıbrıs’ta Bugüne Kadar 4 Bin Kovit19 Testi Yapıldı

Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs tespiti için bugüne kadar 4 bin test yapıldığı, günlük ortalama 300 ila 500 test gerçekleştirildiği belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Nevroloji ve Genetik Enstitüsü Müdürü Leonidas Filaktu konuya ilişkin açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta korona virüs vakalarının görüldüğü ilk günden itibaren toplamda 4 bin tanı testi gerçekleştirildiğini belirtti.

Filaktu, günde ortalama 300 ila 500 örnek incelediklerini belirtirken, sonuçların açıklanmasında geciktikleri yönünde yapılan eleştirilere ise, kendilerinin sonuçları açıklama yetkisine sahip olmadıkları yanıtını verdi.