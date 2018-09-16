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Güney Kıbrıs’ta büyük operasyon

16 Eylül 2018 Pazar 14:35
Güney Kıbrıs’ta büyük operasyon

Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Irak uyruklu 2 kişinin, Larnaka Havalimanı’nda, valizlerinde Moskova’dan getirdikleri 93 kilo kaçak nargile tütünüyle yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, toplam değeri 19 bin 478 Euro olan nargile tütünüyle yakalanan 2 Iraklının Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 3’er günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.

POLİS YASADIŞI KUMARHANEDE YAKALANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’daki bir yasa dışı kumarhaneye önceki gün gece yarısı yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 1 polisin açığa alındığını yazdı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ NARKOTESTE TAKILDI

Alithia gazetesi de, Baf’ta önceki akşam yapılan çevirmede, 33 yaşındaki taksi sürücüsüne yapılan narkoteste, sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığının tespit edildiğini yazdı.

Haberde, sürücünün tutuklandığı kaydedildi.

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