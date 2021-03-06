Alithia gazetesinde yer alan habere göre, suçlamaların giderek arttığını belirten Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, suçlamaların tiyatro, kültür, spor aynı zamanda politika ve kiliseyle alakalı olduğunu kaydetti.
16 suçlamadan 7’sinin mahkemeye intikal ettiğini yazan gazete, bir davanın Hukuk Dairesi’nin önünde bulunduğunu, geriye kalan 8’inin de soruşturmanın son aşamasında bulunduğunu ekledi.
GÜNEY KIBRIS’TA CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI 16’YA YÜKSELDİ
Güney Kıbrıs’ta cinsel taciz suçlamalarını inceleyen özel heyetin karşısında şu an 16 suçlama bulunduğu haber verildi.
06 Mart 2021 Cumartesi 15:43
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Alithia gazetesinde yer alan habere göre, suçlamaların giderek arttığını belirten Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu, suçlamaların tiyatro, kültür, spor aynı zamanda politika ve kiliseyle alakalı olduğunu kaydetti.