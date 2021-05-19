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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 Aşılarında Üçüncü Doz Gündemde

Güney Kıbrıs’ta yaşlılar ve hassas gruplarda yer alan kişilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılmasının gündemde olduğu bildirildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:38
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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 Aşılarında Üçüncü Doz Gündemde

Fileleftheros gazetesi, uluslararası alandaki gözlemlerin, aşının koruyuculuğunun zamanla azaldığını gösterdiğini ve Rum Bilimsel Danışma Kurulu’nun dün, ilk kez resmen bu öneriyi sunduğunu yazdı.

Gazete, Şubat ayında ikinci doz aşısını tamamlamış bazı yaşlı hastaların hastanelere yatırıldığının görüldüğünü ve temas takip ekibinden, bu hastaların huzurevinde mi yoksa kendi evinde mi kaldığına dair bilgi talep edildiğini kaydetti.

Haberde, ilerleyen dönemde bilim kurulunun kimlere ve ne zaman üçüncü dozun yapılabileceğine dair karar üretmesinin beklendiği belirtildi.

Gazete, Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün düzenlenen basın toplantısında aşı programıyla ilgili bilgiler verdiğini ve Pfizer’in Güney Kıbrıs’a haftada 30 bin aşı verdiğini; 1 Haziran itibarıyla da haftada 50 bin aşı vereceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Yoannu, AstraZeneca aşısıyla ilgili iki haftalık planın ötesinde plan yapılamadığını; çünkü bu şirketin anlaşmaya varılan aşı sayısını vermediğini belirtirken, Johnson&Johnson şirketine ait aşıların bu hafta, Avrupa’nın hiçbir yerinde alınamadığını, Moderna’dan da Haziran ayında 30 bin-40 bin kadar aşı alınacağını ifade etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki yaş gruplarının yüzde kaçının aşılandığına dair bir grafik de yayınladı. Bu grafiğe göre 80 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 85,1’i, 70-79 yaş arası kişilerin yüzde 81,6’sı, 60-69 yaş arası kişilerin yüzde 66,9’u, 50-59 yaş arası kişilerin yüzde 49,1’i, 40-49 yaş arası kişilerin yüzde 51,2’si, 30-39 yaş arası kişilerin yüzde 29,9’u ve 20-29 yaş arası kişilerin yüzde 6,7’si aşılandı.

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