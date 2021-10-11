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Güney Kıbrıs’ta Ebeveynler de Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunuyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde basına yansıyan çocuğa cinsel istismar vakaları infiale yol açarken, vakalardan bazılarında bizzat çocukların ebeveynlerinin bulunduğu bildirildi.

11 Ekim 2021 Pazartesi 13:13
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Güney Kıbrıs’ta Ebeveynler de Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunuyor
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Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin ilgili biriminden yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta ebeveynleri tarafından cinsel istismara uğrayan çocuklar bulunduğunu, her gün bu doğrultuda şikayet geldiğini ve bunun, yalnızca buz dağının görünen kısmı olduğunu yazdı.

Gazete, cinsel istismarda bulunan kişinin ebeveyn olması halinde çocuğun Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından alındığını kaydederken, istismarcının ebeveyn veya akraba olması halinde durumun daha da zorlaştığını ve çocukların konuşmakta zorlandığını belirtti.

Haberde, 2021 yılının başından düne kadar 203 çocuğun cinsel istismara uğradığı; çoğunun küçük kız çocukları olduğu ve istismar eden kişinin yakın çevreden olduğu ifade edildi.

OKULLARDAKİ CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARI İÇİN ŞİKAYET HATTI OLUŞTURULACAK

Öte yandan Alithia gazetesi de, okullarda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili şikayet hattı oluşturulacağını yazdı.

Haberde, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun, cinsel istismar olaylarının ele alınmasına yönelik kurumsal bir çerçeve hazırlığı yapıldığını açıkladığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCinsel İstismar
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