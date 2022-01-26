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Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu Tekeline Son Veriliyor

Güney Kıbrıs’taki Elektrik Kurumu (AİK) tekeline son verileceği ve serbest piyasa açılımının gündemde olduğu bildirildi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:10
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Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu Tekeline Son Veriliyor
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Alithia gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı’nda dün, Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Enerji Nakil Sistemi Müdürü (DSMK) Stavros Stavrinos ve Enerji Düzenleme Kurulu (RAEK) Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve sonbaharda serbest piyasa için görüşme yapıldığını yazdı.
Haberde, yeni düzende üç Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün (AİK, RAEK ve DSMK) yer almasının öngörüldüğü ifade edildi.

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