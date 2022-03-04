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Güney Kıbrıs’ta elektrik ve akaryakıtla ilgili vergilerde indirim

Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Bakanlar Kurulunun, elektrikteki indirimli KDV oranı uygulamasının uzatılmasına, akaryakıt ürünleriyle ilgili tüketici vergisinde ise indirime gidilmesine karar verdiği haber verildi.

04 Mart 2022 Cuma 15:40
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Güney Kıbrıs’ta elektrik ve akaryakıtla ilgili vergilerde indirim
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Elektrikteki indirimli KDV oranı uygulamasının (hane halkı için yüzde 19’dan 9’a, hassas gruplar için ise yüzde 19’dan yüzde 5’e) Haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını yazan Haravgi gazetesi, akaryakıt ürünlerindeki vergi indiriminin ise benzin ve mazot için litre başına 7 sent olduğunu ve nihai fiyattaki indirimin ise KDV dahil 8,3 sente ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Gaz yağındaki vergi indiriminin ise 6,4 sent olduğunu yazan gazete, vergi indiriminin 8 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe konacağını ve 1 Haziran’a kadar geçerli olacağını belirtti.

Gazete, mevzuat yürürlüğe girdiği esnada, 95 oktan kurşunsuz benzinin ortalama litre fiyatının 1.440 Euro, mazotun litre fiyatının 1.498 Euro, gazyağının ortalama fiyatının ise 1.026 Euro olduğunu yazdı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ise açıklamasında, Rum kesiminin bu şekilde en düşük tüketim vergisi oranlarına sahip olan AB ülkesi olduğunu söyledi.

Öte yandan gazete, Rum tüketiciler Birliğinin verilerine dayanarak, 2021 yılının Mayıs ayından 2022 yılının Ocak ayına kadar, devletin artan fiyatlar yüzünden KDV’den elde ettiği ek gelirin ise 15,3 milyon Euro’ya ulaştığını ekledi.

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