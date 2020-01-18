Güney Kıbrıs’ta “Futbolu” Havaya Uçurdular

Rum basını, Güney Kıbrıs 1’inci liginde grev yapan bir hakemin aracına bomba yerleştirilmesi haberinin yanı sıra Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP), hem bu olay hem de UEFA’dan gelen dosyalarla ilgili bir toplantı yaptığı haberine gerek manşetlerde gerekse gazetelerin spor eklerinde geniş şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi; “Futbolun Cesedini Havaya Uçurdular-O’nu Uçurdular” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs 1’inci liginde görev alan hakemlerden Andreas Konstantinos’un aracına, dün sabaha yakın bomba konulduğunu, netice olarak, sadece aracın değil, son dönemlerde hakemlerin sonucu değiştiren kasıtlı veya kasıtsız hakemlik hataları ve yasa dışı çeteler, suç örgütleri, komut veren kokuşmuş unsurlar, UEFA’dan gelip giden şikeli maçlara yönelik “kırmızı dosyalara” ilişkin şikayetler nedeniyle çürümeye yüz tutmuş ceset vaziyetteki ülke futbolunun da havaya uçurulduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta futbolun, yapılan bombalı saldırının ve bu olay öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı “kırmızı dosyalar ve hakemlikle ilgili “Elis Kralı Avgeias’ın ahırının” (Yunan mitolojisinde geçmektedir) temizlenmesi zamanının geldiği” şeklindeki açıklamasının ardından, ülkedeki futbolun altüst olduğuna dikkati çekti.

Gazete, Rum hakem Andreas Konstantinos’un Larnaka’da kaldığı apartmanın park yerinde bulunan aracına, dün sabaha karşı bomba konulduğunu, polisin; bu olayın hakemlikle ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Habere göre bahse konu hakem, 3 Ocak 2020’de oynan ve 2-2 sonuçlanan Doksas-AEL arasındaki müsabakayı yönetmiş, AEL futbol takımı hakemle ilgili olarak UEFA ve yerel makamlara şikayette bulunmuştu.

Andreas Konstantinos, polise verdiği ifadede, bu maçın ardından facebook üzerinden küfürlere maruz kaldığını belirtti.

Gazete, Andreas Konstantinos’un, hakkında “kırmızı dosya” bulunan 27 Kasım 2019’da oynanan y.Napa-Baf takımları arasındaki müsabakayı da yönettiğini yazdı.

Gazete, Rum Hakemler Birliği’nin, bu olay üzerine müsabakalara süresiz katılmama kararı aldığını, KOP’un da bir açıklama yaparak tüm müsabakaları iptal ettiğini duyurduğunu belirtti.



RUM ADALET BAKANLIĞI’NDA TOPLANTI

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nda dün, KOP ve polis yetkililerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildiğini yazdılar.

Habere göre toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “kırmızı dosyalar” ve şikeli maçlar, ayrıca Güney Kıbrıs futbolundaki uygunsuzlukların araştırılması nedeniyle UEFA’dan bir ekibin çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis yaptığı açıklamada, sözkonusu hakemin aracına bomba konulması olayını kınarken, bu olayı “kırmızı dosyalarla” birlikte yorumladı.

Savvidis, toplantı çerçevesinde bazı kararlar aldıklarını, ilk olarak UEFA’dan uzman yardımı talep ettiklerini belirtirken, UEFA yetkililerinin Kıbrıs’a gelmesi ve buradaki ilgili makamlara yardımcı olması temennisinde bulundu.

KOP Başkanı Yorgos Kumas ise yaptığı açıklamada, dosyalarla ilgili olarak son günlerde bir artış bulunduğunu, kendi tüzüklerini uygulayarak bunları polise teslim ettiklerini belirtti.

Kumas, dün sabah UEFA yetkilisi ile telefonda görüştüğünü ve tüm bu konular için yardım istediklerini ifade etti.

Dosyalara ilişkin olarak Kumas, uzmanların ne zaman Kıbrıs’a geleceğine dair yanıt beklediğini de söyledi.

Rum Polis Müdürü Kipros Mihalidis de yaptığı açıklamada, bombalı saldırı olayını aydınlatmak ve dosyalarla ilgili olarak KOP ile işbirliği yaparak tüm konuyu çözmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti.



DİĞER GAZETELERDEKİ HABERLER VE BAŞLIKLAR

Politis gazetesi ve spor eki, Güney Kıbrıs’ta futbol camiasında yaşanan gelişmelere yönelik haberi manşetten “Şampiyonaya Ara, Bombalar, Kırmızı Dosyalar ve Yine Toplantılar-UEFA’nın En Patlayıcı Şampiyonası” başlığıyla aktarırken, gazete spor ekinde ise “ Bomba Konulmasıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’na Direkt Yanıt-Mafya Burada” başlığını kullandı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bombalama olayından dolayı çılgına döndüğünü belirtirken, bu olayın, Anastasiadis’in “Elis Kralı Avgeias’ın ahırının temizlenmesi gerek” şeklindeki açıklamasının hemen ardından yaşandığına dikkati çekti.

Gazete ayrıca elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 21-24 Ocak tarihlerinde bulunacağı İsrail ziyaretinin ardından, tüm müdahil taraflarla, futbol konusunda toplantı yapacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi spor eki ise haberi; “Kıbrıs Futbolu Bir Kez Daha Komada-Kapalı-Müsabakaların Ertelenmesiyle, Mücadelelerin Yapılması Tarihleriyle Karışıklık Ortaya Çıktı”, “İkinci Bir Emre Kadar Futbolda Kepenk” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi ve spor eki ise haberi; “Elis Kralı Avgeias’ın Ahırları Dolup Taştı - Futbol Esir - Şimdi De Yetkililer Koşuyor” başlıklarıyla geniş şekilde yayımladı.