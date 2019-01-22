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Güney Kıbrıs’ta Grip Salgını

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Aralık ayı sonu itibarıyla Ada’da hakim olan düşük hava sıcakları nedeniyle, grip vakaları sayısında artış olduğu belirtildi.

22 Ocak 2019 Salı 12:56
Güney Kıbrıs’ta Grip Salgını

Fileleftheros gazetesi,  uzmanların, Aralık ayı sonundan itibaren hakim olan düşük hava sıcakları nedeniyle, geçmiş yıllara oranla, grip salgının bu yıl, Kıbrıs’ı daha erken vurduğunu tespit ettiklerini yazdı.

Gazete konuyla ilgili haberinde, son günlerde gönderilen iki tahlilden birinin, günlük dilde domuz gribi olarak da bilinen “A Gribi (H1N1)” için pozitif sonuç verdiğini de belirtti.

Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdür Yardımcısı Maria Koliu yaptığı açıklamada, grip vakalarında çok artış olduğunu ifade etti.

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Koliu, şu anda tüm Güney Kıbrıs’ta grip vakalarının kaydedildiğini, tahlile gönderilen iki örnekten birinde H1N1 tespit edildiğini, bunun da çok yüksek grip aktivitesine sahip oldukları anlamına geldiğini belirtti.

Salgının ne kadar süreceğine ilişkin bir soru üzerine Koliu, bunu bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki özel ve devlet olmak üzere hastanelerde, sürekli grip başvurularının yapıldığını söyleyen Koliu, bu verilerin hepsinin toplandığını, yavaş yavaş bunların inceleneceğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.

Koliu, gribin, zor bir durum, basit bir soğuk algınlığı olmadığını, titreme ve kemiklerde ağrıyla, aniden başladığını, bu nedenden dolayı her yıl, hassas gruplara mensup kişilere aşı yapma tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Nüfusun,  gripten korunmasına yönelik tedbirleri alması gerektiğini de söyleyen Koliu, aynı şeyin çocuklar için de geçerli olduğunu belirterek, hasta çocukların okullara gönderilmemesi yönünde telkinde bulundu.

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Güney KıbrısGrip SalgınıGripGrip VakalarıHaberGündemKıbrıs
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Kemal 2019-01-22 14:18:37

Güneyden bizene MAĞUSA DAKİ ÖZEL HASTANELERDE YATANLAR VAR ALLAH ACİL ŞİFA VERSİN ONU YAZSANIZA OKUL LARI TATIL EDSENİZE HAYATINIZ HİKAYE

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Salim 2019-01-22 14:29:14

Güney tarafı başka ülke mi be ahmak Kemal da boş boş gonuşursunuz

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şaşuri 2019-01-22 14:33:35 @Salim

Be Salim.ahmaklık basacağına Kemal'a yazdığınıiyi anla.. komik duuma düşdün da farkında değilsin şaşuri)

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Salim 2019-01-22 16:24:04

Sen anla be malak önce yazdığını Güneyden bize ne deior aynı adanın içinde yaşan güneyde ne hastalık varsa sendeda aynısı var demektir

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şaşuri 2019-01-22 17:03:35 @Salim

be şaşuri adam diyorki bizdeki hastalıklara bak önce. annnan be şaşuri

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Kemal 2019-01-22 17:44:03

Adresini ver be salak da geleyim yanına yoksa senin irkin farklımı

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