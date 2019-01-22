Güney Kıbrıs’ta Grip Salgını

Fileleftheros gazetesi, uzmanların, Aralık ayı sonundan itibaren hakim olan düşük hava sıcakları nedeniyle, geçmiş yıllara oranla, grip salgının bu yıl, Kıbrıs’ı daha erken vurduğunu tespit ettiklerini yazdı.
Gazete konuyla ilgili haberinde, son günlerde gönderilen iki tahlilden birinin, günlük dilde domuz gribi olarak da bilinen “A Gribi (H1N1)” için pozitif sonuç verdiğini de belirtti.
Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü Müdür Yardımcısı Maria Koliu yaptığı açıklamada, grip vakalarında çok artış olduğunu ifade etti.
Salgının ne kadar süreceğine ilişkin bir soru üzerine Koliu, bunu bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Güney Kıbrıs’taki özel ve devlet olmak üzere hastanelerde, sürekli grip başvurularının yapıldığını söyleyen Koliu, bu verilerin hepsinin toplandığını, yavaş yavaş bunların inceleneceğini ve gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti.
Koliu, gribin, zor bir durum, basit bir soğuk algınlığı olmadığını, titreme ve kemiklerde ağrıyla, aniden başladığını, bu nedenden dolayı her yıl, hassas gruplara mensup kişilere aşı yapma tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.
Nüfusun, gripten korunmasına yönelik tedbirleri alması gerektiğini de söyleyen Koliu, aynı şeyin çocuklar için de geçerli olduğunu belirterek, hasta çocukların okullara gönderilmemesi yönünde telkinde bulundu.
Güneyden bizene MAĞUSA DAKİ ÖZEL HASTANELERDE YATANLAR VAR ALLAH ACİL ŞİFA VERSİN ONU YAZSANIZA OKUL LARI TATIL EDSENİZE HAYATINIZ HİKAYE
Güney tarafı başka ülke mi be ahmak Kemal da boş boş gonuşursunuz
Be Salim.ahmaklık basacağına Kemal'a yazdığınıiyi anla.. komik duuma düşdün da farkında değilsin şaşuri)Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Sen anla be malak önce yazdığını Güneyden bize ne deior aynı adanın içinde yaşan güneyde ne hastalık varsa sendeda aynısı var demektir
be şaşuri adam diyorki bizdeki hastalıklara bak önce. annnan be şaşuriBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Adresini ver be salak da geleyim yanına yoksa senin irkin farklımı