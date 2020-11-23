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Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarında rekor artış

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlere dün bir kişinin daha eklendiği, öte yandan hastanede tedavi görenlerin sayısında ise yeni bir rekor yaşandığı ifade edildi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 11:05
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Güney Kıbrıs’ta hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalarında rekor artış

Rum kesimindeki hastanelerde şu an 97 kişinin Koronavirüs tedavisi görmekte olduğunu ve bunların arasında iki de bebek bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son 24 saattde yapılan testler sonucunda 184 yeni vaka, hızlı testler sonucunda ise 121 pozitif sonuç tespit edildiğini belirtti.

Rum hükümetinin yeniden kararlar alması gerektiğinden, bugün başlayan haftanın oldukça kritik olduğunu, öte yandan ortamın 10 gün kadar önce ilan edilen önlemlerin yol açtığı tepkiler yüzünden oldukça kızıştığını yazan gazete, Güney Kıbrıs genelinde günlük gerçekleştirilen hızlı testlerden çıkan sonuçların ise virüsün tüm kentlerde yayıldığını gösterdiğini belirtti.

Gazete, bugüne kadar hızlı test sonuçları pozitif çıkan kişilerin, PCR sonuçlarının da aynı çıktığını ifade etti.

Uzmanların geçtiğimiz Cuma halihazırda Rum Sağlık Bakanı’ndan direktifler aldıklarını da yazan gazete, uzmanların bugün ise dün akşama kadar ortaya çıkan olguları değerlendirmeleri ve şu an geçerli olan ve 30 Kasım’da süresi dolacak kararların kaderinin ne olması gerektiğine ilişkin önerilerini hazırlamalarının beklendiğini belirtti.

Son günlerde Baf kentindeki durumun önemli iyileşme gösterdiğini de kaydeden gazete, Limasol’un durumunun ise henüz net olmadığını yazdı.

Dün 87 yaşındaki bir kişinin daha Koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle Rum kesiminde virüsten kayıpların sayısının 44’e ulaştığını kaydeden gazete, tedavi görmesi gereken hastaların sayısındaki artışın ise endişe yarattığını belirtti.

Koronavirüse yakalanan ve tedavi altında olan iki bebeğin ise ateşinin olmadığını yazan gazete, bebeklerin izolasyon ve güvenlik açısından negatif basınç odasında tedavilerinin sürdüğünü ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, devlet hastanesinde çalışan kişilerin hastanelerde alınan önlemlerde eksiklikler olduğu ve virüsün yayılmasından korktuklarını belirttikleri ifade edildi.

Gazete Güney Kıbrıs’taki toplam Koronavirüs vaka sayısının 8 bin 685’e ulaştığını da ekledi.

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