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Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Poliste Birim Kuruluyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:29
Güney Kıbrıs’ta Hayvanlar İçin Poliste Birim Kuruluyor

Rum Polis Teşkilatı bünyesinde hayvan polisleri birimi kuruluyor.

Fileleftheros’ta yayınlanan habere göre, Hayvan Polisi’nin yetki alanı, Rum Adalet Bakanı tarafından hazırlanan yasa tasarısıyla, hayvanlarla ilgili suç sayılabilecek eylemler belirlendi.

Yasa tasarısı uyarınca hayvanlarla ilgili şu eylemler suç kapsamına alınıyor:

“Hayvanlara zehir veya zarar görecekleri herhangi başka bir madde verilmesi; eğlence veya diğer kötü maksatla öldürme; hayvanlar arasında zarar görmelerine yada ölmelerine neden olacak yarışmalar düzenleme; zarar görmelerine veya ölümlerine neden olacak reklam, film, , v.b. için kullanılmaları; araç arkasında takılı trollerde yorulmalarına, yaralanmalarına veya huzursuz olmalarına sebebiyet verecek şekilde taşınmaları”

Yasa tasarısı, bu birimde görev yapacak polislerin belirli dönemde eğitim almalarını da öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHayvanPolis
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